Глава МИД Ирана Амирабдоллахиан иронично сравнил сбитые над страной израильские дроны с игрушками

Глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан в интервью NBC News в ироничном ключе прокомментировал атаку израильских ВВС на территорию исламской республики, произошедшую в ночь на пятницу, 19 апреля.

В его словам, иранские силы ПВО без малейших затрат сбили над страной дроны, назвав их игрушками. При этом Амирабдоллахиан пояснил, что Тегеран все еще расследует, какая именно страна направила указанные БПЛА.

«Они были больше похожи на игрушки, с которыми играют наши дети, а не на дроны», — сказал министр.

NBC отмечает, глава иранского внешнеполитического ведомства «отказался признать», что за атакой стоит конкретно Израиль. Амирабдоллахиан лишь заметил, что Тель-Авив не взял на себя смелость признаться в атаке на Иран.

Ранее американский телеканал ABC передал информацию о первом ударе Израиля по территории Ирана под утро пятницы, 19 апреля. Иранские СМИ подтвердили удар израильских сил и сообщают о гремящих взрывах в районе аэропорта города Исфахан, второго по величине после столицы Тегерана. Иран экстренно приостановил полёты всех гражданских самолетов над рядом городов после воздушной атаки Израиля, сообщало агентство Reuters.