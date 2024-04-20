NBC: Израиль в ходе атаки на Иран 19 апреля применил три баллистические ракеты

Израильские ВВС во ходе удара по Ирану минувшей ночью применили три баллистические ракеты воздушного базирования, передает со ссылкой на источники американский телеканал NBC News.

«Израиль ночью выпустил три баллистические ракеты воздушного базирования по Ирану», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее американский телеканал ABC передал информацию о первом ударе Израиля по территории Ирана под утро пятницы, 19 апреля.

Иранские СМИ подтвердили удар израильских сил и сообщают о гремящих взрывах в районе аэропорта города Исфахан, второго по величине после столицы Тегерана.

Иран экстренно приостановил полёты всех гражданских самолётов над рядом городов после воздушной атаки Израиля, сообщало агентство Reuters.