Иран приостановил свое сотрудничество с МАГАТЭ

Иранское правительство временно приостанавливает свое сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, уже вышел указ президента Масуда Пезешкиана по данному поводу. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Буквально на следующий день после завершения 12-дневного конфликта между Израилем и Ираном приостановку сотрудничества с МАГАТЭ одобрил иранский парламент. Его вице-спикер Хамид Реза Хажи Бабаи заявил, что главу международной организации Гросси и его представителей больше не будут пускать на ядерные объекты Ирана, а также давать устанавливать на них камеры наблюдения. Теперь же вышел указ Пезешкиана, который одобрил такую инициативу и ввел ее в действие.

Теперь сотрудники МАГАТЭ не могут совершать инспекции в Иране. Это будет продолжаться до тех пор, пока не будет гарантирована «безопасность ядерных объектов и мирной ядерной деятельности страны».

Ранее сообщалось, что во время конфликта с Израилем Иран готовил минные установки в Ормузском проливе. Практически сразу после начала израильских атак на иранские объекты военно-морские силы приступили к погрузке морских мин на корабли, находившиеся в Персидском заливе. Такая блокада могла бы создать серьезные проблемы для мировой экономики.