Глава МИД Китая оценил причины украинского кризиса

Причины кризиса на Украине очень сложные и запутанные, заявил в ходе выступления на пресс-конференции глава МИД Китая Ван И.

Метровый лед, отметил он, образовался не за один день, поэтому потребуется много времени, чтобы его растопить.

Ван И подчеркнул, что в конфликтах нет победителей, а при достижении мира нет проигравших.

Конец конфликта на Украине – это стол переговоров, он же является исходной точкой мира, заключил министр.

Ранее сообщалось о том, что пилотную отправку контейнерного поезда из Подмосковья в Китай запланировали на март. Поезд отправится из Селятино. Срок доставки товаров составит до десяти дней. Фонд поддержки ВЭД Подмосковья готов частично покрыть расходы на доставку продукции региональных производителей.