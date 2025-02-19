Пилотную отправку контейнерного поезда из Подмосковья в Китай запланировали на март

Пилотная отправка экспресс-контейнерного поезда из Подмосковья в китайский город Сиань состоится в марте. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Поезд отправится из Селятино. Срок доставки товаров составит до десяти дней. Фонд поддержки ВЭД Подмосковья готов частично покрыть расходы на доставку продукции региональных производителей.

«Поддержка включает в себя содействие в транспортировке продукции, а также сопутствующие услуги, такие как погрузочно-разгрузочные работы, складирование, маркировка и другие», - пояснила зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что поддержка оказывается на условиях софинансирования и составляет не более 20% от стоимости экспортируемой продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области будет создана еще одна особая экономическая зона.