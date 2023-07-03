Глава МИД Кулеба: Украина не должна идти на уступки ради зерновой сделки

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, заявил, что его страна не обязана идти на какие-либо уступки ради продления зерновой сделки. Соответствующее заявление Кулеба сделал на телемарафоне, прошедшем накануне.

Там депутат заявил, что Украина не пойдет на компромиссы для сохранения сделки. Он также обвинил РФ в несоблюдении условий и отказе от выполнения обязательств по своей части сделки.

Недавно постпред Соединенного Королевства Вудворд заявила, что сомневается в успешном продлении зерновой сделки, отметив, что Британия и ООН делают все, что в их силах.

Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял журналистам, что Кремлю пока нечего сказать о продлении, ведь вторая сторона отказывается от выполнения обязательств по своей части.