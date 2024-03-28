Глава МИД Латвии подал в отставку после обвинений в слишком частом использовании спецрейсов
Фото: [flickr.com]
Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш подал в отставку, сообщает латвийский портал LSM.
Об этом решении дипломат сообщил после встречи с главой латвийского правительства Эвикой Силиней.
Сообщается, что отставка может быть связана со скандалом, разгоревшимся вокруг слишком частого использования главой МИД авиационных спецрейсов для поездок в другие страны. Из госбюджета потрачено на эти цели более 600 тысяч евро.
Кариньш возглавил МИД Латвии летом прошлого года. Ранее он был главой кабмина страны.
На прошлой неделе с латвийским дипломатом произошел конфуз. Во время интервью немецкому журналисту он внезапно начал заикаться после вопроса о депортации русских из-за незнания латвийского языка.