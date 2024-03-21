Глава МИД Латвии Кариньш начал заикаться, говоря о депортации россиян

Глава латвийского МИД Кришьянис Кариньш начал заикаться после вопроса о депортации российских граждан из страны из-за незнания национального языка. Это случилось в ходе беседы Кариньша с немецким журналистом Тимом Себастьяном, интервью было опубликовано на видеохостинге YouTube.

В данной беседе латвийский министр заявил, что все проживающие в стране люди должны изучать национальный язык. По его словам, данная практика широко распространена во всем европейском регионе.

После этого Себастьян поинтересовался у главы ведомства, почему тогда именно российских граждан депортируют из-за незнания языка. Услышав вопрос, министр сначала растерялся и начал заикаться, после чего смог ответить лишь «это неправда».

Ранее посольство РФ в Латвии заявило о случаях изъятия документов у российских избирателей на выборах президента.