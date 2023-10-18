Глава МИД Лавров прибыл в КНДР с двухдневным визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в КНДР, сообщают РИА Новости . Там он пробудет два дня.

Ранее о возможном визите Лаврова в Северную Корею сообщала пресс-служба российского МИДа. Главу ведомства пригласили северокорейские коллеги. Отмечается, что у Лаврова запланирована встреча с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

В сентябре Россию с официальным визитом посетил Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын. Он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, с которым обсудил взаимоотношения стран, торгово-экономические вопросы, а также конфликт на Украине. Северокорейский лидер подчеркнул, что Россия ведет «священную борьбу».

С 17 по 18 октября Путин принимает участие в форуме «Один пояс, один путь», организованный главой КНР Си Цзиньпином. Российский лидер провел с китайским коллегой переговоры. Мероприятие организовано в столице Китае – Пекине.

Сейчас Путин проводит пресс-конференцию с журналистами после переговоров с Си Цзиньпином.