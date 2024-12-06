Глава МИД Норвегии призвал обеспечить победу Украины после речи Лаврова на ОБСЕ

Глава Министерства иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде прокомментировал заявление своего российского оппонента Сергея Лаврова, сделанное на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, в котором он призвал содействовать Украине в ее конфликте с Россией. Эти слова опубликованы в официальном сообщении на сайте правительства Норвегии.

Эйде подчеркнул, что Украина должна, и действительно победит в этой войне, отметив, что другие государства готовы оказать необходимую поддержку в ее борьбе.

Он также обвинил Россию в пренебрежении территориальной целостностью других стран и добавил: «Обмануть никого не получится».

Ранее сообщалось, что в Норвегии открылся центр десантных операций против России.