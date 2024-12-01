В Норвегии открылся центр десантных операций против России

В норвежском городе Сёррейсе открылся центр десантных операций с целью усиления противодействия России в Арктике, сообщает издание Newsweek.

В данном центре занимаются подготовкой американского, британского и голландского контингентов.

У Норвегии своих десантных войск нет, однако часть ее спецподразделений тоже дислоцируется в данном районе.

Министр обороны Норвегии заявил, что совместные учения позволят защитить Норвегию, Северный регион и НАТО в случае войны.

Ранее сообщалось о том, что Норвегия заработала 115 млрд долларов на вытеснении газа из РФ.