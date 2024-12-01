В Норвегии открылся центр десантных операций против России
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В норвежском городе Сёррейсе открылся центр десантных операций с целью усиления противодействия России в Арктике, сообщает издание Newsweek.
В данном центре занимаются подготовкой американского, британского и голландского контингентов.
У Норвегии своих десантных войск нет, однако часть ее спецподразделений тоже дислоцируется в данном районе.
Министр обороны Норвегии заявил, что совместные учения позволят защитить Норвегию, Северный регион и НАТО в случае войны.
Ранее сообщалось о том, что Норвегия заработала 115 млрд долларов на вытеснении газа из РФ.