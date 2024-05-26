Глава МИД Польши Сикорский пригрозил России американским ударом, если РФ сбросит на Украину ядерную бомбу

В беседе с британской Guardian польский министр иностранных дел Радек Сикорский заявил, что США якобы уже ранее предупредили Москву, что «уничтожат» находящиеся в зоне спецоперации российские войска, если Россия вдруг реально применит там ядерное оружие.

«И даже если ядерная бомба никого не убьет, американцы атакуют россиян, но обычным вооружением», — заявил министр.

Примечателен момент, что в своих угрозах Сикорский отказался уточнить журналистам, кто именно из представителей нынешней американской администрации выступает с подобными угрозами российской стороне.

Напомним, ранее президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия полностью соблюдает взятые на себя обязательства по ядерным вооружениям и пояснил, в каких случаях Москва может его применить.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.