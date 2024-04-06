Глава МИД Попшой: Молдавия не будет вводить визовый режим с РФ

У молдавского руководства нет планов на введения визового режима с РФ. Соответствующее заявление сделал глава МИД республики Михай Попшой в эфире местного телевизионного канала Exclusiv TV.

На рассмотрении у депутатов местного парламента находится проект закона о денонсации соглашения о безвизовом передвижении граждан стран СНГ. Представители нескольких молдавских оппозиционных партий ранее высказывали свое опасение согласно того, что это может привести к отмене безвиза с РФ и другими государствами СНГ.

Комментируя данные опасения, Попшой заявил о том, что введение визового режима с Россией невозможно для республики до тех пор, пока ни одной страной не был денонсирован договор о свободном передвижении. Подобных рисков на данный момент нет и у республики таких планов тоже, заверил дипломат.

Он также указал на то, что рассматриваемое местными депутатами соглашение является бесполезным, так как его денонсировала и сама РФ. Вместо этого у Молдавии заключены соглашения с большей частью стран СНГ, кроме Таджикистана и Киргизии.