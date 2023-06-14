Глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия не продлит зерновую сделку, если она не заработает в полной мере до 17 июля

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия откажется от продления зерновой сделки после 17 июля, если до этого времени соглашение не заработает.

Об этом глава ведомства сообщил на 46-м заседании Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС), которое прошло 14 июня в онлайн-формате. Слова Лаврова цитирует «Интерфакс».

«К сожалению, подписанный 22 июля 2022 г. Стамбульский «пакет» до сих пор реализуется лишь в части вывоза украинского продовольствия. Часть «пакета» по российскому аммиаку не действует», – сказал Лавров.

Отдельно глава российского ведомства подчеркнул, что прогресс в реализации Меморандума Россия-ООН, целью которого является реальное изъятие сельскохозяйственной продукции и удобрений из-под нелегитимных санкций от стран Запада, отсутствует. Лавров обратил внимание на то, что Западу все равно на страны, которые нуждаются в российской продукции.

Продление «черноморской инициативы» 17 мая подтвердила официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова. Ранее об этом решении сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чье государство выступило одним из гарантов реализации зерновой сделки.

13 июня президент России Владимир Путин во время встречи с российскими военкорами заявил, что РФ готова выйти из черноморской сделки, потому что гарантии, предоставленные в ее рамках России, не соблюдаются, а Украина использует предоставленные российской стороной морские коридоры для ударов по кораблям ВС РФ.