Глава МИД Украины: Киев не получил полноценного приглашения на саммит НАТО

Украина не будет участвовать в этом мероприятии. Она только поприсутствует на полях данного саммита.

Дмитрий Кулеба посетовал на то, что альянс не предусмотрел участия украинцев в саммите по полной программе.

«Мы получили приглашение, но не на сам саммит, а принять участие в совете НАТО-Украина, который пройдет на полях саммита», - пожаловался он.

Его слова привело агентство CNN. По словам главы дипломатического ведомства, некоторые страны считают, что полноценное участие Украины в мероприятиях НАТО приведет к эскалации военных действий. Правительство Зеленского придерживается противоположного мнения. Он сам уверен, что сейчас сложились все условия для приглашения Киева в Североатлантический блок, и это необходимо сделать. Иначе в мире возобладает «логика страха».