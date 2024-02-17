Глава МИД Украины Кулеба украдкой затянулся сигаретой во время прямого эфира

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перекурил во время прямого эфира на телеканале «1+1».

Кулеба затянулся сигаретой, когда решил, что его в этот момент не показывают. Отмечается, что замечания ведущих министр проигнорировал.

Сегодня глава МИД Украины, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, раскритиковал западных союзников, которые отправляют на Украину недостаточное количество боеприпасов, да еще и нерегулярно осуществляют поставки. При этом ранее Кулеба заявлял, что если Запад не поставит вооружение, украинцы пойдут воевать с лопатами.

На днях с Кулебой произошла еще одна забавная ситуация. Во время прогулки по Киеву министра покусала собака, о чем он рассказал в своих соцсетях.