В Киеве главу МИД Украины Кулебу покусала большая собака

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что во время прогулки в Киеве на него напала «чужая большая собака». Об этом дипломат написал в соцсетях.

Пса выгуливали без поводка, и ему чем-то не понравился проходивший мимо министр.

Кулеба опубликовал фото окровавленной ноги. Ему пришлось обращаться за помощь в Александровскую клиническую больницу украинской столицы.

Ранее Дмитрий Кулеба посетовал на то, что Евросоюз проигрывает конкуренцию России в военной сфере.