Глава МИД Украины отказался от участия во встрече ОБСЕ из-за российских делегатов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не поедет в Скопье на встречу ОБСЕ из-за присутствия на ней российской делегации, сообщил пресс-секретарь украинского дипломатического ведомства Олег Николенко.

Встреча глав МИД стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе пройдет в столице Северной Македонии с 30 ноября по 1 декабря. Дипломаты собираются в Скопье по приглашению главы МИД страны Буяра Османи, действующего председателя ОБСЕ.

Ранее Дмитрий Кулеба раскритиковал Евросоюз за неспособность поставить Украине обещанное количество боеприпасов. Украинский дипломат назвал состояние европейской оборонной промышленности «печальной» и посетовал на бюрократию в Брюсселе.