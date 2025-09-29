Украина рассчитывает завершить конфликт с Россией до конца 2025 года. По словам главы МИД Андрея Сибиги, такая уверенность появилась после встречи президентов Зеленского и Трампа в Нью-Йорке. Об этом сообщает РБК.

Глава украинского МИД Андрей Сибига, выступая на Форуме по безопасности в Варшаве, сообщил о намерении Киева завершить боевые действия до конца текущего года. По его словам, недавняя встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН придала дополнительный импульс дипломатическим усилиям.

Сибига заявил, что в ходе переговоров лидеры обсуждали вопросы гарантий безопасности для Украины, а также снятие всех ограничений на применение американских вооружений. Сообщается, что Зеленский просил Трампа увеличить поставки ракет большой дальности и разрешить наносить ими удары по территории России. Американская сторона, согласно данным СМИ, не стала отвергать эту идею.

В Москве неоднократно предупреждали, что снятие западных запретов на использование дальнобойного оружия против целей в России будет расценено как прямое участие альянса в конфликте.

Ранее сообщалось о том, что Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об отсутствии суверенитета у Украины.