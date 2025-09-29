Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не является суверенным государством и полностью зависит от финансовой и военной поддержки Запада. Такое мнение он высказал в интервью программе Harcosok órája на телеканале Hír TV.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан подверг критике статус Украины как независимого государства. По его мнению, Киев утратил суверенитет и существует исключительно за счет масштабной помощи западных стран. Орбан подчеркнул, что без постоянных финансовых вливаний и поставок оружия Украина не сможет продолжить свое существование.

Венгерский премьер связал потерю суверенитета с утратой украинской стороной значительных территорий в ходе боевых действий. Он также отметил, что в сложившихся обстоятельствах Киеву не следует преувеличивать значение мелких пограничных инцидентов. Заявление прозвучало в контексте регулярной критики Орбаном политики Европейского союза в отношении украинского конфликта. Позиция Будапешта продолжает вызывать напряженность в отношениях с другими странами НАТО, которые придерживаются курса на поддержку Киева.

Ранее Зеленский сообщил о нарушении воздушной границы Украины венгерскими дронами.