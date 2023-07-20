Глава МИД Великобритании Клеверли попросил премьера не назначать его министром обороны

Глава британского МИД Клеверли попросил премьер-министра Сунаку, чтобы его не назначали на пост министра обороны при грядущих перестановках в правительстве королевства. Слова министра передает газета East Anglian Daily Times .

На прошедшем форуме по безопасности, организованном Институтом Аспена, Клеверли заявил, что хочет остаться на своем посту и считает свою нынешнюю работу важной.

Недавно сообщалось, что пост может занять лидер палат общин Пенни Модонт, который ранее претендовал на пост премьера королевства.

Ранее действующий министр обороны Уоллес заявил, что уйдет с поста осенью и не станет продолжать карьеру в политике. По его словам, он хочет вернуться к «нормальной жизни».