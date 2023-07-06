Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт будет всегда голосовать против поставок оружия Киеву

Венгерское руководство во время голосований о передаче Евросоюзом вооружений Киеву всегда воздерживалось или выступало против. Это, среди прочего, связано с тем, что местный крупнейший банк OTP включен киевским режимом в список «международных спонсоров войны».

Как отметил МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко, так будет и впредь до тех пор, пока ситуация не выровняется и интересы Будапешта не будут учтены.

«Мы по-прежнему требуем от украинских органов, чтобы они сняли с OTP эту характеристику, убрали ОТР из этого списка. И пока этого не произойдет, мы не согласимся на выплаты членам ЕС для поставок оружия Украине», - сказал Сийярто, его цитирует ТАСС.

Кроме того Сийярто напомнил, Венгрия продолжает придерживаться своей неизменной позиции, что поставки оружия киевскому режиму лишь усугубляют украинский конфликт.

«Поэтому мы вообще не соглашались с поставками оружия и не поставляем оружие. Мы всегда конструктивно воздерживались при принятии решений о выделении денег из Европейского фонда мира на поставку оружия Украине. Потому что полагали, что если другие хотят, то пусть так делают», - подчеркнул Сийярто.

Министр добавил, что Будапешт не следует в данном вопросе в форватере политики Москвы. Мало того, венгерское руководство «не интересует, что думают об этом в Вашингтоне и Брюсселе, речь идет о венгерских национальных интересах».