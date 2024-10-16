Глава МИД Венгрии Сийярто рассказал о целях создания группы «Друзья мира»

В интервью РИА Новости он сообщил, что основная цель группы — демонстрация позиции мирового большинства, подтверждающей желание мирно завершить конфликт на Украине.

«Мы надеемся, что группа «Друзья мира» будет большой, будет сильной, заставит голос мира быть услышанным. Затем, надеюсь, после предпочтительного результата президентских выборов в США вся атмосфера изменится», — отметил Сийярто.

О создании «Друзей мира» было объявлено на встрече, состоявшейся на полях Генассамблеи ООН27 сентября. По итогам этого мероприятия 13 стран, в числе которых были Казахстан, Мексика, Египет, Бразилия и Турция, опубликовали совместное коммюнике. В нем представители государств отметили необходимость мирного разрешения конфликта на Украине.

В обсуждении этой инициативы также приняли участие представители Франции, Швейцарии и Венгрии.

Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что победа Дональда Трампа на выборах президента США может стать ключом к миру на Украине.