Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости заявил , что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре могла бы стать важным шагом к мирному урегулированию конфликта на Украине.

Сийярто подчеркнул, что в текущих условиях нет другого лидера, который мог бы направить международное сообщество на путь мирных переговоров.

«Если победит президент Трамп, это может принести самую большую надежду на мир (на Украине — Прим. ред.)», — сказал Сийярто.

Отмечается, что его слова поддерживает и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который давно выражает надежду на возвращение Трампа к власти. Орбан уверен, что если бы Трамп оставался президентом, конфликт на Украине можно было бы завершить за сутки.

Орбан неоднократно подчеркивал, что восстановление мира на Украине возможно только через диалог между Россией и США, и в этом вопросе Европа утратила свои позиции, так как не смогла обеспечить выполнение минских соглашений. Премьер считает, что континентальная дипломатия упустила возможность стать посредником в мирных переговорах.

Таким образом, венгерские власти видят в победе Трампа на выборах один из ключевых факторов, способных переломить ситуацию и вернуть мир на Восточную Европу через международные переговоры и дипломатические усилия.

Напомню, ранее стало известно, что инфляция в России постепенно замедлится и может достичь целевого уровня ЦБ в 4%.