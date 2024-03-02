Глава МИД Венгрии Сийярто выложил кадры своего застолья с Лавровым в Анталье

В Турции на побережье курортной Антальи продолжается дипломатический форум с участием ряда ведущих мировых политиков. Кадрами своей встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым поделился в аккаунте МИД Венгрии в соцсетях венгерский коллега Петер Сийярто.

На озаглавленном Сийярто видео как «Нулевое условие для мира – диалог», венгерский и российский главы МИД сидят за обеденным столом и беседуют рядом. На столе у дипломатов еда и напитки в бокалах.

При этом, обсуждение каких-то вопросов Лавров и Сийярто осуществляют в окружении других коллег.

Напомним, Будапешт планомерно выступает за исключительно мирное урегулирование украинского конфликта. Из-за этого венгерское руководство регулярно подвергается серьезным нападкам со стороны остального евроатлантического сообщества.