Вашингтон больше не рассматривает вопрос заключения сделки по полезным ископаемым с Украиной, заявил в эфире канала CBS министр финансов США Скотт Бессент.

Так он отреагировал на заявление Владимира Зеленского о том, что он по-прежнему согласен на то, чтобы подписать это соглашение.

Бессент пояснил, что Зеленскому нужно было прости прийти и подписать экономическое соглашение, тем самым укрепив связи между двумя странами, однако он решил все испортить.

Напомним, встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США превратилась в перепалку. Глава киевского режима вел себя некорректно по отношению к собеседникам, спорил, все время перебивал их, пытаясь убедить в том, что Украина сражалась с Россией один на один. В результате глава Белого дома попросил украинскую делегацию покинуть здание администрации.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский по-хамски ответил на предложение покинуть пост президента Украины.