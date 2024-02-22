Песков заявил, что Байден ведет себя как «голливудский ковбой»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о поведении президента США Джо Байдена. Представитель Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что американский лидер ведет себя как «голливудский» ковбой.

Видеофрагмент с Песковым Зарубин выложил в своих соцсетях.

«Как пресс-секретарь российского президента я могу сказать, что подобные хамские заявления из уст главы государства США вряд ли способны каким-то образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина», — сказа Песков.

Ранее Байден, выступая перед избирателями, по-хамски высказался о Путине. Он заявил, что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин», и США всегда приходится переживать из-за ядерного конфликта.

Песков отметил, что Байден делает такие заявления из-за внутриполитических интересов. Представитель Кремля подчеркнул, что, как бы не хотелось американскому президенту придерживаться образа «голливудского» ковбоя, у него не получится это сделать.

Также Песков заявил, что такие заявления со стороны официальных лиц США являются позором страны. Байден нередко делает громкие заявления в отношении Путина. Вместе с тем, он неоднократно ошибается в фактах во время своих выступлений, а также путает слова.

Ранее Байден также заявил, что Дональд Трамп, который намерен участвовать в выборах президента США, ведет себя как Алексей Навальный*.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Байден является представителем партии демократов, а Трамп — республиканцев. Как заявлял Трамп, в США его преследуют по политическим мотивам. В стране на него заведено четыре уголовных дела.

*включен в список террористов и экстремистов