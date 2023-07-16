Глава Минобороны Британии заявил, что пойдет работать в бар после политики

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что был бы не против пойти работать в бар после окончания своей карьеры в политической сфере. Об этом Уоллес рассказал в последнем интервью для The Times .

В правительстве страны планируется смена коллектива и перестановка, поэтому Уоллес рассказал журналистам о своих планах на жизнь после скорого ухода с поста. Дипломат заявил, что хотел бы вернуться к «нормальной» жизни. Он также предположил, что помимо бара, ему бы понравилось в «Формуле-1» и скачках.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что начнет карьеру писателя после ухода из политики. Он рассказал, что его жизнь тесно связана с литературой, но сейчас ему не хватает времени на писательство.