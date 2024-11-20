Глава Минобороны Литвы заявил о стратегической неопределенности Трампа
Глава Минобороны Литвы: Трампу присуща стратегическая неопределенность
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Особенностью Дональда Трампа является его стратегическая неопределенность. Такую точку зрения высказал Лауринас Касчюнас, глава литовского министерства обороны. Его слова привело издание Newsweek.
По мнению Касчюнаса, действия Трампа временами сложно предугадать.
«Трамп всегда приходит со стратегической неопределенностью. Это его modus operandi», — указал министр.
В то же время глава военного ведомства Эстонии Ханно Певкур считает, что перспективы президентства Трампа не так уж плохи. В первый свой срок президент США показал нормальную оборонную и внешнюю политику, по этой причине Певкур не настроен настолько пессимистично, как другие представители Европы.
Ранее насчет дальнейших перспектив высказался Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера. Он подчеркнул, что делать какие-то прогнозы бесполезно. У РФ и США есть множество нерешенных и спорных тем. Выделять какой-то из них пока нецелесообразно.