Глава Минобороны Литвы заявил о стратегической неопределенности Трампа

По мнению Касчюнаса, действия Трампа временами сложно предугадать.

«Трамп всегда приходит со стратегической неопределенностью. Это его modus operandi», — указал министр.

В то же время глава военного ведомства Эстонии Ханно Певкур считает, что перспективы президентства Трампа не так уж плохи. В первый свой срок президент США показал нормальную оборонную и внешнюю политику, по этой причине Певкур не настроен настолько пессимистично, как другие представители Европы.

Ранее насчет дальнейших перспектив высказался Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера. Он подчеркнул, что делать какие-то прогнозы бесполезно. У РФ и США есть множество нерешенных и спорных тем. Выделять какой-то из них пока нецелесообразно.