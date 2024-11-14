В Кремле заявили, что пока не возлагают никаких надежд на Трампа

Песков заявил, что в данный момент пока слишком рано делать выводы касательно будущего российско-американских отношений. Об этом сообщил РБК.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждать возможные изменения в отношениях России и США после избрания Дональда Трампа президентом пока преждевременно. Он подчеркнул, что множество спорных вопросов между странами так обширны, что выделять какой-либо один как наиболее важный было бы нецелесообразно.

Напомним, что Трамп одержал победу на выборах президента США 5 ноября. В ходе своей кампании он обещал остановить конфликт на Украине и инициировать переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Ранее Песков опроверг сообщения СМИ о разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.