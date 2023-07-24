Глава Минобороны Украины Резников анонсировал обучение пилотов ВСУ управлению F-16

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обучение пилотов ВСУ управлению F-16 стартует уже в августе. Об этом Резников рассказал в интервью для телеканала CNN .

По его расчетам, обучение займет, по меньшей мере, полгода. Министр надеется, что ВСУ смогут пользоваться истребителями в боевых действиях уже к весне следующего года.

По заявлению министра, обучение скорее всего будет проходить в Нидерландах и Дании, но он также предположил, что они могут проходить на территориях Польши и Соединенного Королевства.

Недавно советник американского президента по национальной безопасности Салливан заявил, что обучение ВСУ может начаться уже через несколько недель.

Тогда же глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что передача истребителей F-16 Киеву будет восприниматься российской стороной, как ядерная угроза. Дипломат заявил, что Запад собственноручно создает угрозу вооруженного столкновения с РФ.