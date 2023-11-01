Глава Минцифры Шадаев поддержал идею создания кибервойск

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев поддержал идею создания кибервойск. Он отметил, что такие меры не должны затронуть вопрос отсрочки от службы в армии для специалистов ИТ-индустрии.

Об этом Шадаев сообщил в рамках форума CNews, который проходит в Москве. Его слова приводит «Интерфакс».

Ранее о необходимости создать специальные кибервойска в составе Росгвардии сообщил депутат Государственной думы РФ Антон Горелкин.

«Сейчас контрактная служба работает, люди идут и заключают договора. Если в таком виде, то, наверное, можно обсуждать, чтобы идти и заключать договор в войсках спецвида, связанных с киберобеспечением. Надеюсь, что этот вопрос Минобороны активно прорабатывает», – сказал Шадаев.

Он отметил, что на данный момент в России действует отсрочка от службы по призыву для граждан до 30 лет, которые работаю в аккредитованных ИТ-компаниях. Шадаев отметил, что бывают инциденты, которые приходится решать в индивидуальном порядке.

31 октября РБК со ссылкой на сообщение Центра общественных связей ФСБ сообщил, что в Кемеровской области задержали мужчину, который, по данным спецслужб, вступил в кибервойска Украины. Ему предъявили обвинения в государственной измене по статье 275 УК РФ. Мужчина был арестован.