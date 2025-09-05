Глава Минвостокразвития назвал Северный флот мировым лидером и щитом страны

Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, считает, что Северный флот является мировым лидером и главным защитником России в Арктическом регионе.

На сессии «Арктика: информационная политика», состоявшейся на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, глава ведомства сделал данное заявление.

«Присутствие самых разных сил безопасности в Арктике, оно и определяет эту самую геостратегическую безопасность. В этой связи мы тоже являемся мировым лидером, и, безусловно, наш Краснознаменный ордена Ушакова Северный флот является и надежным щитом», – пояснил министр.

Чекунков также отметил экономическую и геополитическую значимость Арктического региона. По его мнению, весь мир проявляет интерес к Арктике главным образом из-за перспектив ее развития и освоения природных ресурсов.