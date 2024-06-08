Глава МО Австрии Таннер назвала разрешение бить по РФ переходом красной линии

Снятие запрета со стороны Североатлантического альянса на нанесение ударов по территории РФ для Киева является пересечением красной линии. Соответствующее заявление в субботу, 8 июня сделала глава австрийского Минобороны Клаудия Таннер в беседе с изданием due Presse .

Она подчеркнула, что таким образом, красная линия была пересечена коллективным Западом. В то же время, Таннер заявила о том, что была рада объяснению от генсека альянса Йенса Столтенберга по поводу того, что НАТО не планирует отправлять свои силы на Украину.

Министр также заявила о том, что Австрия, соблюдая нейтралитет в отношении войн и конфликтов, не вправе делать какие-либо суждения в вопросах атак Украины в качестве «защиты» от РФ. Таким образом она ответила на вопрос журналиста о том, имеет ли право Киев оборонять Харьков от ударов России.

Накануне генсек НАТО Столтенберг отказался от создания фонда для Киева.