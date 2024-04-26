Глава МВД ФРГ Фезер обвинила РФ в подготовке серии взрывов в стране

Российское руководство в данный момент занимается планировкой серии взрывов на территории Германии для того, чтобы попытаться сорвать процесс выделения военной поддержки для Украины. Соответствующее заявление сделала глава немецкого МИД Нэнси Фезер, ее слова передают представители местного бундестага .

В ходе своего выступления в парламенте страны, министр заявила о том, что ФРГ впервые сталкивается с якобы угрозой организации взрывов со стороны РФ. По ее словам, Москве подобные теракты нужны для попытки воспрепятствовать военной поддержке Киева.

В то же время, каких-либо подтверждений в пользу своих слов она не предоставила. Фезер лишь заявила, что с момента начала российской СВО, Германия выслала «большое количество шпионов» РФ со своей территории.