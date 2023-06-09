Глава НАК: интересы коренных граждан России должны быть в основе принимаемых решений

Необходимо подготовить новый закон о контроле за перемещением мигрантов. Об этом заявил председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов. Его слова приводит «Парламентская газета» .

В своих соцсетях глава НАК написал, что в основе принимаемых решений, в том числе законодательных, должны быть интересы коренных граждан России, а также российские законы и общепринятые культурные традиции и нормы.

Кабанов уверен, что в России не должно быть закрытых этнических анклавов. Он напомнил, что об этом сказано в национальной стратегии миграционной политики, также о недопустимости создания в стране замкнутых этнических территорий заявлял президент Владимир Путин.

Для того, чтобы не допускать формирования этнических анклавов, считает Кабанов, необходимо доходчиво объяснять мигрантам все правила пребывания и соответствующие требования, а также заставлять иностранцев беспрекословно выполнять их.

«Тем более, если эти люди приобрели паспорт РФ. Власть должна моментально и максимально жестко реагировать не только на малейшие нарушения закона, а на любые притеснения в отношения прав и свобод коренных жителей, нарушающие их традиционный уклад жизни», — подчеркнул Кабанов.

Председатель НАК считает, что у приезжих из других государств сформировалось «устойчивое ощущение безнаказанности и полной вседозволенности», чего быть не должно.