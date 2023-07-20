Глава немецкого МИД назвала причины, по которым Турция не может вступить в Евросоюз

По утверждению Анналены Бербок, в последнее время процесс вступления Турции в европейскую семью не только затормозился, он зашел глубоко в тупик. По ее мнению, Анкара не добилась в решении необходимых вопросов никакого прогресса.

«Процессы и прогресс в отношении Турции в последние годы не только зашли в тупик, но и, я бы сказала, оказались глубоко замороженными», - подчеркнула она.

Ее слова привело ТАСС. В тоже время она назвала очень важным диалог Евросоюза с этой страной, точно так же как и соседство с ней.

Совсем недавно президент Турции захотел заметно активизировать процесс вступления в данное политическое объединение, который начался еще 18 лет назад. За все это время турецкие власти сумели выполнить только 16 необходимых пунктов из 35.