Глава немецкого МИД заявила о фатальности падения интереса к Украине

Глава немецкого Министерства иностранных дел Анналена Бербок заявила, что падение интереса со стороны мирового сообщества к конфликту на территории Украины может нести за собой негативные последствия для Киева. Соответствующее заявление немецкая министр сделала в своих социальных сетях .

В своем посте она отметила, что общественный интерес к событиям на Украине постепенно падает. По словам министра, Украина постепенно «исчезает из поля зрения общественности», что Бербок сочла «фатальным»

При этом, она не уточнила, для кого или чего именно данный исход событий фатален. Тем не менее министр заявила, что страны коллективного Запада должны делать все, что в их силах для того, чтобы помочь украинскому государству на его «пути к свободе».