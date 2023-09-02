Глава Нигерии отозвал почти всех послов страны

Президент Нигерии Бола Тинубу намерен отозвать всех нигерийских послов в мире, за исключением постпредов государства при ООН в Нью-Йорке и Женеве. Решение было принято после анализа работы представителей дипмиссии в других государствах. Об этом сообщил офис президента в социальных сетях .

В посте сообщается, что соответствующее решение вступает в силу уже со 2 сентября. Уточняется, что дипломаты в Нью-Йорке и Женевы не будут отозваны по причине предстоящей сессии Генассамблеи ООН 19 сентября.

В заявлении президентского офиса уточняется, что решение было принято из-за намерений президента повысить эффективность и качество консульств и посольств в Нигерии для граждан и гостей африканского государства.