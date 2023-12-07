Глава офиса Зеленского сообщил о проведении телефонного разговора с Сийярто

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что накануне он провел с главой МИД Венгрии Петером Сийярто телефонные переговоры, в ходе которых, они обсудили возможность организации встречи лидера Украины с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Об этом он сообщил в своих официальных соцсетях.

В посте Ермак сообщил о том, что в ходе переговоров они с Сийярто обсудили возможность организации встречи Зеленского с Орбаном, а также, договорились вести работу над определением будущей даты для их переговоров, которая была бы удобна для обоих политиков.

Недавно информагентство Bloomberg сообщало о том, что премьер Венгрии попросил ЕС отказаться от обсуждения членства Украины в ЕС на саммите, который должен состояться в этом месяце в Брюсселе.