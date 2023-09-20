Глава ООН призвал Азербайджан прекратить боевые действия в Карабахе

Антониу Гутерреш считает, что Баку должен придерживаться строгих принципов международного права и не усугублять гуманитарную ситуацию для мирных жителей.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций указал, что азербайджанские военные должны прекратить вести огонь и вернуться к исполнению договоренностей 2020 года.

«Крайне обеспокоен применением военной силы в регионе и сообщениями о жертвах, в том числе среди гражданского населения», - рассказал о его реакции на события в Нагорном Карабахе Стефан Дюжаррик, официальный представитель организации.

Его слова привели РИА Новости. Гутерреш также призвал все государства обеспечить доступ в Карабах представителей благотворительных организаций, поскольку те могут оказать гуманитарную помощь мирным жителям в кратчайшие сроки. Он также попросил всех переориентировать усилия на достижение в этом регионе длительного мира.