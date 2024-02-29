Решение об энергоблокаде Крыма было принято находящимся на тот момент на посту главы украинского государства Петром Порошенко. Власти Украины были проинструктированы Соединенными Штатами в технической части данного решения. Соответствующее заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

По словам Константинова, в организации блокады полуострова принимало участие все руководство Украины, во главе с тогдашним президентом Петром Порошенко. Решение о подрыве ЛЭП также было принято в кабинете лидера страны, это не было спонтанной акцией майдана, добавил он.

В то же время, Константинов подчеркнул, что Порошенко не был начальным звеном в данной цепи. Глава парламента утверждает, что сделано все это было под руководством США, которые были проинформированы о намерениях Киева и помогли им с технической реализацией.

Константинов заявил, что режим надеялся на то, что таким образом удастся сломить народ полуострова, но этого не случилось. По его словам, это лишь сплотило крымчан.