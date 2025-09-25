Глава Пентагона без объяснения причин созвал сотни генералов на совещание
Министр обороны США Питт Хегсет отдал распоряжение о срочном созыве нескольких сотен американских генералов, пишет газета The Washington Post (WP).
Совещание высшего военного руководства запланировано на следующую неделю и пройдет на территории базы морской пехоты, расположенной в штате Вирджиния.
Причина проведения столь срочного собрания не разглашается. Отмечается, что это решение вызвало беспокойство и смятение среди военнослужащих, особенно на фоне увольнений, произошедших в 2025 году.
Инициатива по сбору генералитета последовала вскоре после официального объявления о планах масштабной реорганизации структуры высшего военного командования страны.
Официальный представитель Пентагона подтвердил, что глава военного ведомства обратится к собравшимся в начале предстоящей недели. Более подробная информация о содержании предстоящих дискуссий и причинах экстренного созыва не предоставляется.
