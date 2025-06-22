Глава Пентагона Хегсет: США уничтожили ядерную программу Ирана

Глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге после атаки США на Иран ночью 22 июня заявил, что Соединенные Штаты Америки ликвидировали ядерные планы Ирана, нанеся удар по иранской ядерной программе.

Глава Пентагона сообщил, что распоряжение, полученное от президента США Дональда Трампа, было ясным, решительным и не допускающим двусмысленности.

«Прошлой ночью Центральное командование США нанесло точечный удар в ночное время по трем ядерным объектам в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан — с целью уничтожения или серьезного ослабления ядерной программы Ирана. Мы разрушили иранскую ядерную программу», — сказал министр.

Хегсет отметил, что целью операции под названием «Полуночный молот» не было свержение существующего режима. Американские военные не наносили удары по военным или гражданским объектам.

Он также подчеркнул, что в случае ответных действий Ирана на удары Соединённых Штатов Америки, они будут более мощными, чем ночные атаки.

Ранее Трамп в обращении к нации заявил, что удары по ядерным объектам Ирана были массированными и точными. Он назвал атаку «впечатляющим военным успехом» и заявил, что Тегеран должен заключить мир.