Глава Пентагона Ллойд Остин пояснил, когда и чем закончился украинский конфликт

Шеф Пентагона Ллойд Остин прибыл сегодня, 23 октября, в Рим, где провел встречу с папой Римским Франциском. В ходе беседы с понтификом он заявил, что украинский конфликт обязательно закончится переговорами.

Как отметил Остин, в первую очередь необходимо снизить напряжение на Ближнем Востоке. Это существенно облегчит решение украинского вопроса. В любом случае Запад продолжит поддерживать Киев, подчеркнул он.

«Мы продолжим поддержку Украины, как мы и говорили, и они определят, когда настанет время сесть за стол переговоров. Но вы слышали, как я говорил и ранее, этот конфликт закончится какими-то переговорами в какой-то момент», — заявил Остин, стенограмму распространил Пентагон.

В ходе брифинга перед журналистами после встречи с Франциском Остин добавил, что глава католической церкви указал на обязательное решение гуманитарных проблем на Украине и Ближнем Востоке, а также на стремление к полному прекращению огня.

Ранее помощник президента РФ Ушаков заявил, что у Зеленского на самом деле нет никакого плана переговоров с Россией.