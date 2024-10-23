Помощник президента РФ Ушаков: у Зеленского нет плана переговоров

В интервью ТАСС помощник Владимира Путина отметил, что инициативы украинского президента не предполагают конструктивного диалога.

Зеленский представил свою новую инициативу — «план победы», который он озвучил перед западными союзниками. В отличие от предыдущих подходов, этот план, по мнению экспертов, не включает в себя переговорные механизмы.

«Я слышал, что он предложил на днях не план переговоров, а «план победы», — сказал, ухмыльнувшись, Ушаков.

Он также добавил, что название инициативы говорит о действительно решительных намерениях украинской власти в конфликте. Ушаков отметил, что текущая позиция Киева может негативно отразиться на будущем любых мирных переговоров.

Кроме того, помощник президента рассказал о недавнем общении Владимира Путина с лидерами стран БРИКС о конфликте на Украине. Ушаков добавил, что по итогам совещания будет подготовлена декларация, касающаяся этой ситуации. Он подчеркнул, что положения о ней уже согласованы.

Ранее украинская служба BBC сообщила, что президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить новый план для Украины.