Глава Пентагона обсудил с министром обороны Украины военную помощь США

Глава Пентагона Ллойд Остин созвонился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Стороны обсудили военную помощь Киеву со стороны США.

Это следует из заявления американского военного ведомства.

«Министр обороны Ллойд Дж. Остин III сегодня поговорил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить динамику боевых действий и помощь США в сфере безопасности Украине», - сообщается на сайте Министерства обороны США.

Также Остин обсудил с Умеровым планирование следующей встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в начале 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что в Пентагоне заволновались из-за роста ядерного арсенала Китая.