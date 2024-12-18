В Пентагоне заволновались из-за роста ядерного арсенала Китая

По оценкам Министерства обороны США, к 2030 году количество ядерных боеголовок в китайском арсенале может превышать отметку в 1000 единиц. К середине 2024 года, по информации ведомства, КНР обладала более 600 оперативными ядерными боеголовками. Об этом стало известно из доклада Пентагона, передает РИА Новости.

Согласно информации, представленной в отчете Пентагона, Китай активно увеличивает свои ядерные вооружения на фоне растущей стратегической конкуренции как с США, так и с другими странами.

Ранее Вашингтон не раз высказывал свою обеспокоенность по поводу быстрого обновления китайского ядерного арсенала.

Накануне советник президента США Джейк Салливан заявил, что Белый дом приветствует инициативу Пекина в урегулировании конфликта на Украине. Представитель администрации главы государства заявил, что идея о привлечении Китая к переговорному процессу является логичной.