Глава Пентагона заявил о необходимости поддержания контактов с Шойгу
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Глава американского Минобороны Ллойд Остин заявил о необходимости поддержания прямых контактов с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Соответствующее заявление американский министр сделал в сообщении, опубликованном на официальном сайте Пентагона.
Остин заявил, что его стране стоит поддерживать контакт как со своими союзниками, так и с противниками. Говоря о возобновлении диалога между военными американской и китайской сторон, министр заявил о важности поддержания подобных каналов связи в открытом виде.
Остин подчеркнул, что даже во времена разгара событий на территории Украины, у него была возможность позвонить с российским коллегой. По словам министра, нужно поддерживать прямой контакт для того, чтобы более эффективно справляться с кризисной ситуацией.