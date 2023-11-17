Глава Пентагона заявил о необходимости поддержания контактов с Шойгу

Остин заявил, что его стране стоит поддерживать контакт как со своими союзниками, так и с противниками. Говоря о возобновлении диалога между военными американской и китайской сторон, министр заявил о важности поддержания подобных каналов связи в открытом виде.

Остин подчеркнул, что даже во времена разгара событий на территории Украины, у него была возможность позвонить с российским коллегой. По словам министра, нужно поддерживать прямой контакт для того, чтобы более эффективно справляться с кризисной ситуацией.