Глава победившей в Чехии оппозиции Бабиш вместо формирования кабмина ушел в отпуск

В Чехии глава оппозиционного движения ANO, которое победило на выборах, Андрей Бабиш взял отпуск вместо того, чтобы формировать правительство. Об этом информирует издание Novinky.

По данным издания, политик подтвердил, что новый кабинет министров будет сформирован только в декабре. Ранее он намеревался объявить состав буквально через неделю после выборов.

«На следующей неделе я уеду в отпуск за свой счет», — цитирует Бабиша газета.

В статье сообщается, что вместо премьер-министра Чехии Андрея Бабиша на переговоры о формировании правительства отправятся его заместители Карел Гавличек и Алена Шиллерова. Причины такого решения не раскрываются.

Стоит отметить, что Бабиш активно выступает против интеграции Украины в Европейский союз и поставок оружия из Праги в Киев. На последней пресс-конференции он отказал Украине в предоставлении снарядов и членстве в ЕС, подчеркнув, что все поставки вооружений должны осуществляться через НАТО.